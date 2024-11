Marcos Pasquim diz que beijo lésbico gerou climão nos bastidores da Globo

Marcos Pasquim, 55, revelou detalhes dos bastidores da novela "Babilônia" (2015), que ele classificou como um ambiente conturbado.

O que aconteceu

Pasquim contou que o beijo lésbico entre as personagens de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg gerou climão nos bastidores. Durante participação no programa Sabadou com Virgínia, no sábado (2), o ator explicou que a cena do beijo lésbico provocou diversas mudanças no roteiro da trama.

Ator disse que a novela "tinha tudo para dar certo", mas fracassou na audiência. "Tudo foi mudado na última hora após o beijo da Fernada e da Nathalia. Quando uma novela começa, ninguém sabe quem são os personagens e o público demora uns 15 dias para entender. E já no primeiro dia [capítulo] esse beijo fez um rebuliço".

Marcos Pasquim relatou que as histórias de alguns personagens foram modificadas a pedido da direção da Globo. "Eu faria um gay e não pude mais fazer após a repercussão. Outros papéis foram mudando. Uma atriz faria uma prostituta, mas não pôde mais também. O ambiente não era de 'vai dar tudo certo', era [um ambiente] esquisito".

"Babilônia" é uma novela criada por Gilberto Braga (1945-2021) em parceria com Ricardo Linhares e João Ximenes. Na época em que foi ao ar, em 2015, o folhetim registrou a pior média de audiência para uma novela das 21h. O desempenho pífio foi resultado do boicote imposto por uma ala conservadora dos telespectadores.