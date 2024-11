Zé Love diz querer desistir: 'Já cansei, Sacha tá comentando crimes'

Zé Love confessou a Babi e Juninho na madrugada de sexta-feira (1º) que está pensando em desistir de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O jogador conversou com os aliados na casa da árvore. "Vou vazar. Cheguei num ponto que ou eu saio ou sei lá. Não dá não."

Babi tentou dissuadí-lo da ideia. "Você não vai me deixar aqui só."

Zé Love continuou desabafando. "Se tá certo falar de mim assim, xingar desse nome, e tá tudo bem lá fora? Usar meu filho de exemplo toda hora e não tá acontecendo nada?"

Se o público tá compactuando com essa parada aí... O cara tá toda hora chamando esse nome, falando que tem pena do meu filho, da minha esposa, eu tô querendo vazar. Zé Love

Juninho também tentou convencê-lo. "Não, Zé. Você é favorito aqui. O cara comprou uma ideia que já cansou."

Zé continuou desabafando. "Eu já cansei. Ele falou do meu sotaque, da voz do Fernando... O cara tá cometendo crimes aqui dentro e tá passando barato. De verdade, ele empurrou, sim, a Fernanda. Cê viu e eu acredito em você. É isso que tô te falando."

Babi tentou animar o peão. "A sua mulher e seu filho estão torcendo por você! Eu não quero que você desista, tenho certeza que eles estão torcendo para você ficar."

Ao fim da conversa, Zé Love voltou para sede e passou um tempo no sofá, admirando as fotos de seu filho.

