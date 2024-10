Luana causa punição proposital: 'Ou me respeita ou vai ser o tempo todo'

Logo após a formação da sexta roça de A Fazenda 16 (Record), Luana causou uma punição proposital na sede.

O que aconteceu

A peoa afirmou que estava sentada sozinha no quarto e Zé Love foi provocá-la falando que ela estava atuando. Luana passou mal durante a formação da roça e precisou de atendimento médico.

Na sequência, a peoa - que está na baia - usou a pia e o chuveiro da sede de propósito. Isso é proibido aos peões da baia.

Luana se justificou. "Vou causar punição proposital. Ou me respeita ou vou causar punição o tempo todo."

Babi retrucou. "A punição vai ser toma lá, dá cá!"

Zé Love concordou. "Justamente. A pessoa tá mal e quer causar punição? Tá errado, né.

