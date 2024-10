Sacha detona Zé Love após treta na Fazenda: 'Lugar dele é na cadeia'

Sacha Bali disse que gostaria que Zé Love fosse expulso da Fazenda 16 (Record) após as discussões diárias com o ex-futebolista.

O que aconteceu

Em conversa com Gui e Yuri, Sacha disse que o público pode querer ver "até onde vai essa palhaçada". O peão vem de uma série de embates com Zé Love e o grupo do rival.

O ator chegou a apostar em uma futura expulsão do jogador, que ameaçou dar uma "chinelada" em Sacha no fim de semana.

Ele vai ser expulso? E sinceramente, quero ver esse cara saindo daqui expulso. O lugar dele é na cadeia. Safado, esse cara é do mal. É um cara podre Sacha

Mais cedo, em conversa com Luana, Yuri também disse Zé Love "logo, logo, vai se estourar e vai ser expulso".

Luana disse não acreditar nisso, uma vez que o rival é "medicado todo dia". "Mas uma hora ele vai ser expulso. Ele é medicado normalmente. Ele toma Gardenal todo dia", explicou Sacha.

