Caneta delineadora da Ruby Rose vale a pena? Vanessa Rozan comenta

O formato mais comum de delineador é líquido ou em gel, mas a "caneta delineadora" da Ruby Rose promete carimbar linhas finas e impecáveis nas pálpebras. Será que funciona? O produto, que viralizou nas redes sociais, foi tema do Lab da Beleza.

Segundo a maquiadora, apresentadora de TV e pesquisadora Vanessa Rozan, que testou o item, a caneta delineadora tem a ponta fina, o que ajuda a desenhar o traçado.

De acordo com o modo de uso do produto, a caneta deve ser aplicada rente aos cílios, desenhando com cuidado. Além disso, ajustar a ponta é o que leva ao efeito desejado.

Nos vídeos que viralizaram nas redes sociais, o produto aparenta criar um traçado bem pigmentado. No entanto, a caneta que Vanessa recebeu da marca para testar no programa estava com um carimbo mais seco. O resultado foi um traçado fino e claro.

Depois, porém, a marca enviou um novo produto, que funcionou como prometido. "Facilita acertar o ângulo, mesmo para quem tem a pálpebra coberta como eu, realmente é bem mais fácil do que ir a mão livre", opinou Vanessa.

A maquiadora aproveitou a ocasião para destacar a importância de entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente de uma marca quando um produto apresenta problemas, como aconteceu com ela.

"Caso você tenha caído no mesmo lote que eu do primeiro teste, é super importante acionar o SAC da marca pra saber como eles podem resolver essa situação pra você".

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.