Irmã de Gisele Bündchen confirma gravidez; saiba de quantos meses

Gisele Bündchen, 44, está à espera do primeiro filho com o namorado, Joaquim Valente, 35.

O que aconteceu

Após a revista People divulgar a notícia nesta segunda-feira (28), a irmã da modelo, Patrícia, confirmou a informação à Quem. De acordo com o TMZ, ela estaria no segundo trimestre da gestação.

Uma fonte próxima à artista disse ao veículo internacional que ela está no quinto ou sexto mês de gravidez. A fonte ainda contou que o casal irá esperar até o momento do nascimento para descobrir se espera um menino ou uma menina.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria disse que a artista não dará nenhuma declaração. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada".

Bündchen já é mãe de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11, do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 47. Nas duas primeiras gestações, Gisele também optou por descobrir o sexo na hora do parto.