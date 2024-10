Fernando é o primeiro peão salvo da quinta roça de A Fazenda 16

Fernando foi o primeiro peão salvo na quinta roça de A Fazenda 16 (Record).

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Tudo o que a gente faz, um dia volta. Mas a questão é como a gente lida com isso."

Fernando: "A sinceridade é um faca de dois gumes, é uma qualidade ou um defeito. Você vai no embate mesmo, no limite. Mas por falta de sorte, essa semana escolheu o embate com quem tinha o poder."

Júlia: "Você joga com clareza nos argumentos, tem garra, fala muito bem e por isso foi fazendeira duas vezes. Porém, olha os preços das suas escolhas. Seu passado te trouxe até aqui."

Luana: "Você queima feito sol, fala tudo o que tiver que falar, ai quem falar dos seus. Você bate de frente e é capaz também de deixar seus aliados no passado."

Galisteu finalizou. "A gente só pode escrever o amanhã fazendo as pazes com o ontem."

