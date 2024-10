Alessandra Negrini exibe corpo sarado em praia no Ceará

Alessandra Negrini, 54, deixou a web encantada.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (24), a atriz parou as redes sociais. Negrini publicou, no feed de seu perfil do Instagram, fotos em uma praia no Ceará.

Nas imagens, a artista aparece em meio ao mar cristalino. Para a ocasião, ela elegeu um biquíni azul fio-dental.

Alessandra caprichou na pose e no carão. "Dias maravilhosos!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da atriz, logo, reagiram. "Maravilhosa", disse uma; "Perfeita", escreveu outra; "Gata demais", se derreteu um terceiro.