Angelina Jolie, Drew Barrymore e Cher: os amores de Val Kilmer

Val Kilmer confessou na autobiografia "I'm Your Huckleberry" ter sido um "escravo do amor". O ator, que morreu aos 65 anos, namorou com Cher, Drew Barrymore e Angelina Jolie. Ele também foi casado com Joanne Whalley.

Os amores do astro internacional

Val Kilmer e Cher Imagem: William Nation/Getty Images

Primeiro relacionamento em Hollywood foi com a cantora e atriz Cher. Eles se conheceram em uma festa de aniversário. O namoro durou pouco, mas eles permaneceram bons amigos.

Kilmer se envolveu com a atriz Michelle Pfeiffer após se conhecerem em 1985. Ele, no entanto, confessou que estava apaixonado pela irmã mais nova de Pfeiffer —o que impediu o relacionamento de evoluir.

Astro teve um caso com a atriz Ellen Barkin. Ele contou que sentia falta "do sorriso e do cabelo dela", mas a relação terminou por causa de crises de ciúmes do ator.

Ele conheceu a cantora Carly Simon durante uma festa. Ele se apaixonou à primeira vista, mas os sentimentos dela não pareciam tão intensos.

Joanne Whalley foi a única mulher com quem Kilmer se casou Imagem: Paul Harris/Getty Images

Atriz Joanne Whalley foi a única mulher com quem Kilmer se casou, em 1988. Eles tiveram dois filhos, mas o casamento de oito anos terminou quando ambos queriam filmar em cidades diferentes. A separação foi difícil, com troca de acusações sobre a criação dos filhos.

Artista teve um breve romance com a atriz Drew Barrymore, que passou quase despercebido pela imprensa.

Já o namoro com Cindy Crawford ocupou os holofotes. Mas a agenda intensa ao redor do mundo acabou com a relação.

Kilmer teve um relacionamento de três anos com a atriz Angelina Jolie Imagem: Stephen Shugerman/Getty Images

Kilmer teve um relacionamento de três anos com a atriz Angelina Jolie, a quem descreveu como "a mais tocante e séria de todas". O ator chegou a admitir que sentia arrependimento por tê-la "deixado escapar".

Ele descreveu o envolvimento com a atriz Daryl Hannah como o mais doloroso de todos. Ele afirmou que a amaria "de todo o coração para sempre" e chorou todos os dias por seis meses após o término.

Morre Val Kilmer

Ator morreu aos 65 anos, ontem, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por papéis icônicos como Jim Morrison e Batman, ele fez sua última atuação em "Top Gun: Maverick".

Mercedes Kilmer, filha do ator, confirmou que a causa da morte foi uma pneumonia, de acordo o jornal The New York Times. Em 2014, Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta e, após tratamento, conseguiu se recuperar.