O que acontece ao plugar um pen drive em um carregador de celular?

Você já pensou no que pode acontecer se plugar um pen drive no carregador de seu smartphone?

O que acontece?

Há quem pense que essa junção de dispositivos pode causar explosões ou danificar os dispositivos. Mas diversos testes mostraram que nada acontece quando se trata de um carregador original e certificado.

No caso de um pen drive com LED, a luz será acesa, assim como acontece quando plugado em um PC, notebook, etc. Nada mais deve ocorrer, de acordo com testes feitos por profissionais da área.

Em vídeo do canal Engell Elétrica, o engenheiro eletricista, André Mafra, mostra o resultado do experimento que fez. Ele incluiu um arquivo de texto em um pen drive e depois disso plugou o dispositivo na tomada. Nada aconteceu. Para tirar a prova de que nada havia estragado, plugou o pen drive no notebook e tudo estava funcionando perfeitamente.

O pen drive possui quatro vias de contato, duas vias são responsáveis pela transferência de dados e as outras duas servem para a circulação de energia. Já o carregador também só possui duas vias de energia e por isso não danifica a parte de dados André Mafra, engenheiro eletricista

Fuja dos carregadores piratas

Uma das recomendações para quem deseja fazer o teste é optar por itens originais e certificados, homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Em uma matéria publicada em Tilt, especialistas explicaram que carregadores originais dificilmente causam incêndios durante o uso.

Isso [explosões e curtos-circuitos] pode acontecer se for carregador pirata. O carregador original só fornece energia se está conectado [ao celular], os outros não têm nenhuma proteção João Carlos Lopes Fernandes, professor de engenharia elétrica e de computação do Instituto Mauá de tecnologia

Para Antonio Carlos Gianoto, professor de engenharia elétrica da FEI, carregadores originais não podem incendiar uma casa, mas é preciso ter atenção a possíveis problemas na rede elétrica do imóvel.

Precisa ver as condições, tem muita residência detonada. Mas a chance de entrar em curto é pequena. O carregador ligado na tomada sem celular conectado é como se você tivesse um interruptor sem a lâmpada. Não vai haver consumo de corrente. Se houver, não foi ele que provocou. Uma oscilação na rede elétrica é mais provável Antonio Carlos Gianoto, professor da FEI

* Com informações de reportagem publicada em Tilt.