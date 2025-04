Vilma insiste em 'velha sonsa' e diz que Aline não é o que Diogo merecia

Em entrevista à Ana Maria Braga no Mais Você de hoje, Vilma falou sobre seus rivais no BBB 25 (Globo): Aline e Vinícius.

O que aconteceu

Vilma assistiu ao VAR da conversa em que Vinícius chamou Diogo Almeida de "velho" e "sonso", mas afirmou que a fala se tratava, sim, sobre ela.

Velha? Só poderia ser comigo, Diogo não é velho. Ele tentou dar uma disfarçada ali, porque ele é malandro Vilma

Vilma ainda disse que não quis conversar com Vinícius após ouvir a fala através de Renata, porque ele "tentaria me enrolar".

Ela também explicou que não mirou em Delma para o Paredão, e que estava tentando vencer a Prova do Líder justamente para indicar Vinícius. "Eu queria", disse. "Não pensei na Delma. Porque com Delma, é bobagem (..) Não entendo nada que ela fala e acaba sendo comédia. Eu puxando ela, não tinha nem o que falar".

A ex-BBB diz que Delma a deixa "nervosa" por "não entender nada" do que ela diz. "Gosto dela, mas ela me sacaneia legal".

Na entrevista, Vilma ainda insistiu em dizer que Aline "armou" para piorar a imagem de Diogo Almeida, e conversou sobre a briga da lentilha. "Essa confusão rendeu a tarde toda", disse. "Ele não fez nada por ele a acabou saindo. Eu fiquei chateada com isso".

No entanto, ela disse gostar de Aline, mesmo com seu "lado explosivo" e que se "transforma" nos Sincerões, e que nunca quis "denegrir a imagem" da sister. "Eu curti eles dois", disse. "Foi preocupação de mãe, eu não falei nada de maldade".

Eles estavam começando uma relação lá dentro e eu vi várias vezes que a Aline não estava sendo o que o Diogo merecia (...) Ela só via Vinícius. Ela não tinha o menor carinho [por Diogo] Vilma

Em relação aos brothers que seguem na casa, ela reforçou que Vitória "só come e dorme" e citou o embate com Diego Hypolito: "Tive problema com ele também, porque ele fazia de carinhoso comigo, uma preocupação", disse. "Depois me deu dois votos no Paredão e eu tive que falar aquelas verdades (…) Mas isso aí acabou já, não adianta me desgastar mais".

Para ela, é Renata quem merece vencer o programa. Maike e João Gabriel também estariam em seu pódio da final.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas