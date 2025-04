Dia do Autismo: conheça a sessão azul de cinema para pessoas atípicas

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado no dia 2 de abril, sendo criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2007. O objetivo é promover o conhecimento sobre o autismo e reduzir o preconceito e a discriminação. Uma maneira de integrar a comunidade atípica ao audiovisual é por meio das sessões azuis.

O que é uma sessão azul?

Essa é uma sessão de cinema adaptada para autistas. Ela oferece um ambiente mais acolhedor e acessível para que pessoas com autismo e seus familiares possam desfrutar do cinema.

Características de uma sessão adaptada

Luzes baixas. A sala é mantida levemente iluminada para evitar o desconforto da escuridão total.

A sala é mantida levemente iluminada para evitar o desconforto da escuridão total. Som reduzido . A sensibilidade auditiva é minimizada por meio da redução do volume do som.

. A sensibilidade auditiva é minimizada por meio da redução do volume do som. Ausência de trailers. O filme é exibido sem trailers comerciais.

O filme é exibido sem trailers comerciais. Liberdade de movimento . Os participantes podem ficar à vontade para se levantar, andar, dançar ou cantar durante a sessão.

. Os participantes podem ficar à vontade para se levantar, andar, dançar ou cantar durante a sessão. Identificação. O símbolo mundial do espectro autista na entrada da sala identifica as sessões adaptadas.

O símbolo mundial do espectro autista na entrada da sala identifica as sessões adaptadas. Acesso livre . É permitido entrar e sair da sala livremente.

. É permitido entrar e sair da sala livremente. Equipamento. Equipamentos adicionais, como luzes piscantes ou sons específicos, podem ser encontrados em algumas salas para estimular ou acalmar pessoas com autismo.

Equipamentos adicionais, como luzes piscantes ou sons específicos, podem ser encontrados em algumas salas para estimular ou acalmar pessoas com autismo. Público. As sessões são abertas a todos, promovendo a inclusão de pessoas com autismo.

As sessões são abertas a todos, promovendo a inclusão de pessoas com autismo. Profissionais capacitados. Profissionais especializados estão disponíveis em algumas sessões para oferecer suporte a pessoas com autismo e suas famílias.

Sessão adaptada para pessoas autistas no Via Parque Shopping, no Rio Imagem: Divulgação/ Sessão Azul

Quais as vantagens?

Em entrevista a Splash, a psicóloga especialista em neuropsicologia Daniela Yokoyama explica existirem diversas vantagens nas sessões adaptadas, sendo a principal delas a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). "É muito comum que as famílias com crianças autistas fiquem muito restritas, em termos de passeios e atividades, porque, infelizmente, nem todo lugar tem acessibilidade."

A sessão que tenha adaptações que comportem as necessidades das crianças é uma oportunidade para poder ter um momento de lazer com qualidade e fortalecer os vínculos familiares em meio a uma comunidade que se apoia e se acolhe.

Daniela Yokoyama

Outra vantagem, segundo a psicóloga, é o desenvolvimento das habilidades sociais, algo que é objetivo terapêutico frequente dessa população. "Ir ao cinema é também uma forma das pessoas poderem frequentar um ambiente diferente e lidar com situações novas de uma maneira mais controlada."

O público com TEA busca o desenvolvimento da autonomia. Então, adolescentes e jovens adultos muitas vezes precisam trabalhar as Atividades Instrumentais da Vida Diária [AIVDs], ou seja, atividades para viver de forma independente. A ida ao cinema é uma oportunidade de trabalhar várias habilidades, porque o jovem pode ser ensinado a pegar um metrô, comprar um ingresso e pipoca, achar o seu lugar.

Daniela Yokoyama

Yokoyama também ressalta a importância da integração familiar. "Sabemos se tratar de famílias que, no geral, lidam com uma carga semanal extensa de terapias, e que há um sobrecarga dessas mães, que batalham para desenvolver os filhos e garantir direitos. Muitas vezes, elas não sentem segurança para levá-los em qualquer tipo de passeio."

Renata Fridman é mãe de Joseph, o Zé, que tem Síndrome do X-Frágil, condição genética que causa deficiência intelectual, e conta a Splash ter se "apaixonado" pelas sessões azuis. "As luzes baixas acesas diminuem o impacto na tela, e todas as transições que os filmes atuais apresentam deixam meu filho bem mais confortável. A ausência de trailers também é muito bem-vinda pela ansiedade dele, bem típica e comum entre tantas pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, o som reduzido também diminui as chances de sustos e agitação", diz Fridman, que também é criadora da Rede do Abraço, empresa social visando incentivar e ampliar o mercado de trabalho para pessoas com deficiência intelectual.

Por fim e não menos importante: como meu filho precisa de alguns intervalos para algumas saídas, nada melhor do que ter junto pessoas empáticas para podermos sair da sala quantas vezes for necessário! Recomendo muito as sessões adaptadas!

Renata Fridman

Joseph, Renata Fridman e Noah, filho mais novo de Renata Imagem: Arquivo pessoal

Onde encontrar as sessões?

Infelizmente, não é tão fácil encontrar as sessões adaptadas. Elas acontecem, em sua maioria, em grandes capitais brasileiras.

Grandes exibidoras contam com sessões azuis. No entanto, elas acontecem poucas vezes ao ano e são difíceis de encontrar na programação disponível online.