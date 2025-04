Vilma diz que ficou 'mais livre' sem Diogo no BBB: 'Estava limitado'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Vilma avaliou sua participação no reality em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Vilma relembrou que seu filho, Diogo Almeida, ficou "assustado" quando soube que ela havia se inscrito para o BBB com seu marido, e por isso chegou a desistir de sua inscrição. No entanto, Diogo acabou sendo convidado para o reality, e convidou a mãe para acompanhá-lo. "Gosto de aventura, de festa, de ficar rindo e fazer resenha", explicou. "Fui com ele".

Ao longo do reality, ela disse que encarou diversos medos —inclusive o de ser escolhida para o Castigo do Monstro.

Vilma ainda disse que se sentiu mais "livre" após a eliminação de seu filho, Diogo Almeida. "Fiquei mais livre, porque tudo o que a gente fazia era um acordo. Não queria contrariar ele, fazer por minha conta. Sempre o consultava", disse. "Só que ele estava limitado (…) A gente não conseguia ter um grupo".

A ex-BBB também afirmou que não esperava ser eliminada ontem. "Não, eu tinha a esperança de ficar", disse. "Mas bateu aquele medinho. Eu estava tentando me equilibrar, estar tranquila (…) A vontade é do público".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas