Aline e irmã do Vinicius se unem e reagem à eliminação ao vivo: 'Orgulho'

Aline e a irmã de Vinícius, que também se chama Aline, compartilharam com os seguidores suas reações durante a eliminação de Vilma no BBB 25 (Globo) ontem.

O que aconteceu

No vídeo publicado no Instagram Stories, as duas gritam, se abraçam e caem na cama quando Tadeu Schmidt anuncia a eliminação de Vilma. A sister disputava o Paredão com Vinícius e Diego Hypolito.

"Caralh*, obrigada Deus", gritou a irmã de Vinícius.

Obrigada meus furacões, todo mundo que ajudou Vinícius, ele merece tanto! Meu coração é só felicidade por tanto carinho e empenho de tantas pessoas que já nos apoiavam, e agora de tantas outras que nem sequer conheciam a agente e hoje sabem um pouco da nossa história. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês! O sonho continua! Aline

No story seguinte, a ex-BBB se declarou para o amigo. "Todas as vezes que vejo Vinícius chorando eu choro junto com ele. Nossa amizade, nosso elo de amor e lealdade só faz crescer", disse.

Carta aberta para meu parceiro de jogo e na caminhada da vida: Parabéns por lutar por seus sonhos e defende-los com garra! A cada dia me orgulho ainda mais do homem incrível que você vem se tornando. Te amo Aline

Ela ainda agradeceu fãs e os presentes que recebeu de fã-clubes.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas