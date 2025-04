Nintendo anuncia Switch 2 e revela preço; novo console chega em junho

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira (2) que o Switch 2 será lançado em 5 de junho.

O valor do novo console começa a partir de US$ 449,99 — aproximadamente R$ 2,6 mil. Há ainda a versão com game, que sai US$ 499,99 — R$ 2.850. Ainda não foi divulgado o valor oficial no Brasil.

A empresa com sede em Kyoto também revelou novas características para o Switch 2 — uma versão atualizada do modelo original de 2017 —, como um botão de chat que permitirá que os jogadores conversem enquanto jogam.

O Switch já vendeu mais de 150 milhões de unidades, com atualizações de hardware e jogos de sucesso de franquias como "Super Mario" e "The Legend of Zelda" estendendo seu ciclo de vida.

O principal game do lançamento será "Mario Kart World", mas a Nintendo anunciou ainda que outros nomes clássicos da marca — como Zelda — ganharão versão remasterizada.

Nintendo anuncia as duas versões do Switch 2 no lançamento em junho Imagem: Divulgação

Tela maior e novos controles

A LCD do console portátil com tela de 7,9 polegadas suportará 1080p, HDR, até 120 quadros por segundo (fps) e virá com 256 GB de armazenamento interno, além de resolução até 4k.

O novo Nintendo Switch 2 ainda tem um ventilador embutido para manter o console resfriado.

Jogos originais

The Duskbloods, a brand-new multiplayer game by FromSoftware, is coming exclusively to #NintendoSwitch2 in 2026! #NintendoDirect pic.twitter.com/Nq2Qu8ja07 -- Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 2, 2025

Pokémon Legends: Z-A, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition e Metroid Prime 4: Beyond estão entre os títulos confirmados.

Um dos destaques também foi The Duskblood, da From Software, game exclusivo que chega em junho.

O console também terá retrocompatibilidade com jogos do Switch original — vale destacar que essa vantagem é para quem tem a primeira versão do console.