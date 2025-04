Adepto da Ciência Cristã, Val Kilmer não queria tratar câncer na garganta

Val Kilmer, que morreu ontem aos 65 anos, foi diagnosticado com câncer de garganta em 2014 — mas, segundo sua família, ele demorou a procurar tratamento médico por causa de sua religião.

O ator era adepto da Ciência Cristã. O movimento religioso foi criado em 1866 por Mary Baker Eddy, que disse ter se recuperado milagrosamente de um acidente estudando as curas realizadas por Jesus. Por isso, para Eddy e seus seguidores, "a cura e a regeneração são o resultado de reconhecermos que nossa verdadeira natureza é espiritual, criada à imagem e semelhança de Deus", diz folheto do movimento.

Para a religião, o que os médicos chamam de doença é, na verdade, a "sugestão" de uma doença. Em entrevista ao New York Times em 2020, Val Kilmer explicou por que não gostava de dizer que "tinha" câncer: "A ideia é que, em vez de dizer que eu tenho câncer, exista apenas uma alegação, uma sugestão de que isso seja um fato".

Kilmer via os sintomas como uma manifestação externa do medo. Por isso, a cura seria possível por meio da fé e de orações. O site brasileiro da instituição diz que os adeptos da Ciência Cristã são livres para escolherem o tipo de tratamento que preferirem. E ressalta: "Entretanto, por praticar a Ciência Cristã, muitas pessoas vivem felizes e saudáveis, sem utilizar medicamentos ou outros sistemas de cuidados físicos".

Em 2015, a família do ator disse que ele estava negligenciando sua condição. Na época, foi noticiado que ele havia sido internado com um tumor na garganta, mas Kilmer negou os rumores. Na entrevista ao New York Times em 2020, ele disse não ter mentido ao negar que tinha câncer: "É como se te perguntassem se você tem um osso quebrado. Se você quebrou na época da escola, você vai dizer que não. De repente é suspeito. Eu já quebrei um osso, mas por que você está sendo tão agressivo? Eu tinha um osso quebrado. Estava quebrado na minha perna. 'Ah, então você tem uma perna quebrada'. Não, não tenho".

Ele resolveu procurar tratamento médico em consideração à sua família. Os dois filhos de Val Kilmer não são adeptos da religião. "Eu não queria lidar com o medo deles, que era profundo. Eu teria que me afastar, e eu só não queria ficar sem eles", explicou ao jornal. O ator passou por radio e quimioterapia, além de duas traqueostomias.

Val Kilmer afirmava que foi curado por suas orações. Ele culpava o tratamento médico pelo seu novo problema: o tubo de traqueostomia que o fez perder a voz. "Aquele 'tratamento' causou o meu sofrimento."