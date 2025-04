Diogo avalia eliminação de Vilma: 'Tinha grandes chances de chegar à final'

Diogo Almeida comentou no Encontro com Patrícia Poeta de hoje sobre a eliminação de sua mãe, Vilma, do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo disse que o reencontro com sua mãe foi emocionante. "Fiquei muito feliz com a trajetória dela lá dentro. De vê-la se soltando, aproveitando", avaliou.

Ele também disse que reencontrou Eva ontem, a sister eliminada dias antes de Vilma. "Ela foi uma parceirasssa da minha mãe dentro da casa", disse.

Segundo Diogo, Vilma foi perdendo seus aliados pouco a pouco, o que a prejudicou no jogo. "O grupo que ela estava fazendo parte acabou diminuindo. Era minoria. Na escolha que ela fez, quando tinha que puxar alguém ao Paredão, ela puxou Vinicius, que era o embate dela dentro da casa. E aqui, na avaliação dos votos, o Vinicius acabou se saindo melhor", disse.

Mas ela tinha grandes chances de chegar à final. Vilmoca serviu de inspiração para muitas mulheres aqui fora, e eu estava torcendo muito para que ela chegasse na final e fosse a campeã do BBB 25 Diogo Almeida

Diogo ainda comentou sobre a informação de que Vinícius teria chamado Vilma de "velha sonsa", que foi passada por Renata após a Vitrine de seu Fifi. "A gente acaba sendo influenciado, porque quando vem uma informação daqui de fora, sendo que lá dentro não temos noção de nada… O que chega tem muito valor. Ainda mais quando chega da forma como chegou, da Renata, que é uma amiga", disse. "Nem tudo ela conseguiu passar como era, e tudo bem, porque realmente eram muitas informações".

Ainda assim, segundo ele, o desentendimento entre Vilma e Vinícius já existia antes dessa fala. "Vendo outras situações que ocorreram na casa, ela acabou tomando para ela", disse.

O ator ainda comentou sobre como está sendo o seu pós-BBB. "Tenho recebido um carinho tão grande aqui fora que fico emocionado", disse. "Estou muito grato".

