Cenas tensas: Maristela acaba com a alegria de Bia em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (2) em "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) decide se inscrever no concurso com Ronaldo (João Vitor Silva).

Pulso firme, Maristela (Lilia Cabral) retira Bia do concurso à força, deixando a neta inconformada.

Enquanto isso, Basílio (Cauê Campos) e Zélia (Letícia Colin) procuram provas contra Maristela e Juliano (Fábio Assunção).

Bia (Maísa) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente. Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock.

Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo. Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.