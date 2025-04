Após mal-estar, Amin Khader é internado no CTI e passa por cateterismo

Amin Khader, 69, compartilhou com seus seguidores que está internado no CTI cardiológico do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O jornalista e humorista revelou que precisou passar por um cateterismo. O procedimento minimamente invasivo usa um cateter para examinar e desobstruir as artérias do coração.

Amin demonstrou surpresa, já que leva uma vida ativa. "Mesmo não sendo sedentário, fazendo aquela corridinha todo dia na praia, eu fiz um cateterismo, tive que colocar quatro stents", disse em vídeo publicado em seu Instagram.

Ele ainda relatou que estava próximo de um infarto. "95% das veias estavam entupidas. Quase infartei. Estou aqui no CTI cardiológico do hospital Unimed, da Barra da Tijuca. Fica o alerta", afirmou.