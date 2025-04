Ex-Malhação em novela coreana? Atriz conta história hilária sobre a mãe

Mariana Molina, 34, que compôs o elenco de "Malhação ID" (2010) e "Beleza Fatal" (2025), revelou um conselho curioso -e hilário- que recebeu da própria mãe.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mãe de Mariana Molina perguntou se a filha enviou currículo para produções coreanas. Durante o podcast Avisa Chegando, que comanda ao lado de Sophia Abrahão, 33, a atriz revelou a sugestão que recebeu da mãe por telefone.

Esses dias minha mãe me ligou, estava meio séria. 'Preciso falar com você. Mariana, eu tava vendo aqui, estou vendo muito novela coreana, você já viu?'. Eu falei: 'Já vi, mãe, tá bombando'. [A mãe questionou em seguida] 'Você já mandou seu currículo?" Mariana Molina, no podcast Avisa Chegando

História levou Sophia Abrahão e Leo Bittencourt, 31, convidado da semana, aos risos. Mariana disse que ficou incrédula com a pergunta da mãe e rebateu. "Peraí, mãe, você quer que eu mande currículo para quem?", questionou. "Pras novelas coreanas", afirmou a mãe, convicta. "Mas, mãe, eu não falo coreano. Estou no Brasil", argumentou a ex-Malhação.

Eu tive essa intuição. Assisti, senti que você podia estar lá [ nas novelas coreanas]. Eles gravam tudo nos Estados Unidos, Mariana Mãe de Mariana Molina

Atriz revelou, com humor, que a mãe se manteve firme na ideia. Segundo Mariana Molina, sua mãe disse que "não falaria mais nada" e ainda avisou: "Se ficar sem emprego, não chora pra mim!".