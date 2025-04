Renata diz que recebeu 'sinais divinos' no BBB: 'Falou que ela não sairia'

Renata, 33, relembrou de uma suposta informação que recebeu após a eliminação de Vilma do BBB 25.

O que aconteceu

Abalada com a saída da estudante de nutrição, a bailarina indicou que não aguenta mais sentir que está em risco. "Tô cansada de sentir frio na barriga. Ela [Vilma] tava sentindo [que iria sair], só pelo jeito dela falar", lamentou.

João Pedro relembrou que Eva também sentiu que seria eliminada no dia de sua última berlinda. "Falei pro Maike: é igual à Eva. No Paredão que ela saiu, ela não tava igual tava no primeiro Paredão dela".

Ao recordar de algum acontecimento recente, ela afirmou que recebeu 'sinais divinos' em Paredões anteriores. "Mas Deus falou claramente com a gente naquele dia que ela não iria sair, igual no Paredão do Maike. Mas hoje eu tava sentindo que ela iria sair".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas