Uma bruxa, um oni e puro surto: Saiba tudo sobre o anime 'Witch Watch'

Uma das promessas da temporada de abril é o anime "Witch Watch", criação de Kenta Shinohara que chega à Netflix e Crunchyroll. Caso você nunca tenha ouvido falar desta série sobre uma bruxa e um oni unindo forças, Splash preparou este guia completo com tudo o que você precisa saber.

Qual a história de "Witch Watch"?

A trama começa quando Morihito Otogi, um adolescente mais forte que o normal, é avisado pelo seu pai que terá que ser "babá" de sua amiga de infância, a bruxa Nico. Na verdade, Morihito vem de uma família de onis, aqueles ogros da cultura japonesa e, por isso, pode ser considerado um "animal de companhia" para bruxas.

Nico é uma adolescente super alegre que acabou de voltar da escola de magia e, agora, precisa ajudar as pessoas com sua mágica. Entretanto, ela é um pouco atrapalhada e isso acaba colocando ela, Morihito e os demais em apuros. Para ter uma ideia, já na primeira história ela quase morre prensada por duas paredes!

Cena do anime 'Witch Watch' Imagem: Reprodução

Nico e Morihito têm uma relação muito próxima desde a infância, quando "Moi" (apelido carinhoso que ela deu ao ogro) o ajudava contra outras ameaças da juventude. E Morihito se sente especialmente obrigado a cuidar de Nico após ouvir de seu pai que uma vidente alertou que a bruxinha vai sofrer uma grande ameaça no futuro.

Conseguirá Morihito proteger Nico? Ou melhor, será que ele vai sobreviver às magias atrapalhadas da bruxinha e mantê-la viva?

Autor de outros sucessos

"Witch Watch" atualmente é um dos destaques da Shonen Jump, a revista responsável por séries como "One Piece" e "Sakamoto Days". Porém se engana quem pensa que o autor Kenta Shinohara é novato nesse meio, porque ele vem de outras séries bem famosas no meio otaku. O mangaká é pai de "Sket Dance", produção sobre um grupo de estudantes resolvendo problemas na escola, e de "Astra Lost in Space", épico espacial sobre um grupo de alunos à deriva no espaço.

Ainda que sejam histórias muito diferentes, Shinohara tem algo em comum dentro de seus trabalhos: o humor. Seja em uma comédia escolar ou numa aventura espacial, o autor domina a narrativa e consegue criar personagens carismáticos que levam a história para onde ele deseja. Em "Witch Watch" a coisa vai ao extremo, porque o fato de ter uma protagonista bruxa permite que Shinohara faça histórias muito doidas.

Cena do anime 'Witch Watch' Imagem: Reprodução

Temos até um exemplo para demonstrar o quão maluca é "Witch Watch". Nos primeiros episódios vamos acompanhar o dia em que Nico quer se apresentar como bruxa em sua nova escola, mas Morihito tem receio disso e eles brigam. Durante a primeira aula, ela tenta se desculpar com ele fazendo algumas magias que o ajudam, mas tudo dá errado e cria situações absurdas como ele tendo partes de seu corpo aumentadas, e isso chamando a atenção da professora e dos demais alunos.

O anime é uma produção do estúdio Bibury Animation, que recentemente produziu as temporadas de "100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito". Considerando que eles também fizeram o episódio extra de "The Quintessential Quintuplets", aparentemente eles se especializaram em comédias românticas. Isso se percebe também na direção de Hiroshi Ikehata, que assinou "TONIKAWA" e outras produções do gênero.

Animes de humor não costumam ter muito destaque entre os fãs, mas há um fator importante que pode garantir o sucesso de "Witch Watch": a Netflix. Nos últimos anos o serviço de streaming tem conseguido popularizar séries que normalmente não chamam tanta atenção dos otakus, como "Dungeon Meshi" e "Ranma ½", então há uma chancezinha de Nico e Moi conquistarem muitos admiradores por aqui.

Onde assistir?

"Witch Watch" chega no próximo domingo a Netflix e a Crunchyroll, com legenda em português. A Netflix confirmou que a dublagem do anime será lançada 3 semanas após a exibição do episódio em japonês, já a Crunchyroll não falou nada sobre dublagem.

O mangá de "Witch Watch" não é publicado no Brasil, mas é possível ler os capítulos oficialmente no aplicativo MangaPlus da editora Shueisha. Infelizmente só em inglês.