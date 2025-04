Agressão a atriz e brigas no set: as polêmicas da carreira de Val Kilmer

Val Kilmer, que morreu ontem aos 65 anos, era considerado um ator excelente, mas uma pessoa difícil de se conviver.

Brigas com colegas de trabalho

Em 1996, a revista Entertainment Weekly publicou uma matéria com o título "Val Kilmer faz inimigos em Hollywood". Naquele ano, Val Kilmer participou do filme "A Ilha do Dr. Moreau" e brigou com o protagonista, Marlon Brando. Segundo o The Guardian, os atores entraram em conflito após Brando não aparecer em uma filmagem, e o ator de "O Poderoso Chefão" disse a Kilmer que ele estava "confundindo o tamanho do seu talento com o tamanho do seu salário".

Val Kilmer também brigou com os diretores de "A Ilha do Dr. Moreau". Richard Stanley, responsável pela primeira parte da produção, disse à Entertainment Weekly que "era só Val chegar para uma briga acontecer". John Frankenheimer, que assumiu a segunda parte da obra, foi mais direto: "Não gosto de Val Kilmer. Não gosto de sua ética de trabalho e não quero me associar com ele nunca mais".

Cena de 'A Ilha do Dr. Moreau' Imagem: Reprodução

Tem duas coisas que nunca vou fazer na minha vida. A primeira é escalar o Everest. A segunda é trabalhar com Val Kilmer novamente. John Frankenheimer

Em 2003, o ator se defendeu. "Quando algumas pessoas me criticam por ser exigente, acho que é um disfarce para algo que eles não fizeram bem. Acho que estão tentando se proteger. Acredito que sou desafiador, não exigente, e não me desculpo por isso", disse ao jornal Orange County Register.

Joel Schumacher, diretor de "Batman Eternamente" (1995), também não gostou do comportamento de Val Kilmer. "Ele era infantil e impossível. Fui obrigado a dizer que isso não seria tolerado por nem mais um segundo. Aí tivemos duas semanas em que ele não dirigiu a palavra a mim, e foi uma bênção", disse à Entertainment Weekly. Em entrevista à revista Vulture em 2019, o diretor reforçou: "Eu não disse que Val era difícil em 'Batman Eternamente'. Eu disse que ele era psicótico".

Acusação de agressão

Caitlin O'Heaney diz ter sido agredida por Val Kilmer durante um teste para "The Doors - O Filme" (1991). A atriz falou sobre o caso pela primeira vez em depoimento ao Buzzfeed em 2017.

Ela mostrou o boletim de ocorrência que registrou na época. No documento, ela afirma que Val Kilmer ficou com raiva e lhe deu um soco durante a leitura do roteiro. Depois, o ator a teria empurrado e segurado no chão. "Stone [o diretor do filme] ficou lá o tempo todo, rindo", disse a atriz.

A artista fez um acordo com a produção para retirar a queixa. Segundo o Buzzfeed, ela receberia US$ 24.500, mas ficou com apenas US$ 8 mil. Como parte do acordo, O'Heaney também assinou um acordo de confidencialidade, do qual diz se arrepender: "Fiquei tão traumatizada que assinei o documento contra minha vontade".

A diretora de elenco disse que a agressão fazia parte da cena. "Eu sei a diferença entre um abuso e um momento que foi longe demais, mas estava tudo no contexto da obra", disse Risa Bramon Garcia ao Buzzfeed. Ela também negou que Kilmer tenha dado um soco na atriz.

Confusão com Michael Douglas

Em 2017, Val Kilmer revelou que tinha câncer de garganta. Na ocasião, ele disse que havia sido diagnosticado havia dois anos, mas estava recuperado. Ele passou por radioterapia, quimioterapia e duas traqueostomias, que danificaram sua voz.

No entanto, Michael Douglas já havia vazado a informação. Em um evento em 2016, o ator disse: "Val é um cara maravilhoso que está passando exatamente pelo que eu passei, e as coisas não estão boas para ele. Minhas orações estão com ele. É por isso que você não ouve falar muito de Val recentemente". Em 2010, Michael Douglas também foi diagnosticado com câncer de garganta. Na época, Val Kilmer negou estar doente, mas depois falou abertamente sobre o câncer.