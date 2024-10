Gizelly diz que Luana escondeu leite condesado de propósito em suas coisas

A treta das latas de leite condesado escondidas continuou rendendo durante a madrugada de quarta-feira (23) de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após sobrar no Resta Um, Luana se revoltou com Gizelly, Camila e Flora e chegou a expor as peoas para Sacha.

Após Luana deixar o ambiente, Gizelly falou sobre a situação. "Gente, ela colocou nas minhas coisas de propósito. Ela chegou pra mim e falou: 'Coloquei o leite condesado que peguei nas suas coisas. Ela fez de propósito"".

Flora esquivou de comentar o assunto. "Isso aí não sei."

Camila comentou a treta. "Se eu pudesse vomitar esse leite condesado, eu vomitava."

Flora criticou Luana. "Mas é muita doidera ela vir aqui, falar o que falou e sair, não esperou a conclusão das coisas."

