Angélica anuncia Luciano Huck como convidado de seu novo programa

Angelica está pronta para comandar seu novo programa no GNT e Globoplay, o 'Angélica: 50 e Uns'.

O que aconteceu

O anúncio da atração foi feito em maio deste ano. Nesta quarta-feira (23), a apresentadora divulgou, em suas redes sociais, as datas oficiais e ainda deu spoiler de alguns dos convidados.

A estreia será em, 10 de novembro no Globoplay e no dia seguinte, 12, no GNT. "Recebi aqui em casa convidados incríveis como Lázaro Ramos, Gil do Vigor, Gilberto Gil, Antonio Fagundes, Luciano Huck, entre outros, que abriram a mente e o coração para compartilhar suas experiências de maneira honesta e profunda".

Ela, que receberá o marido no programa, contou que o programa será voltado para os homens, diferentemente do 'Angélica: 50 & Tanto', em que recebia mulheres. "Os homens precisam acompanhar as transformações do tempo, e é exatamente isso que vamos explorar em 50 & Uns," disse na postagem.

Angelica explicou que a atração será um espaço aberto, sem tabus. "O programa será um espaço aberto para falar de temas que, muitas vezes, não entram nas rodas de conversa deles: libido, corpo, família, vida e todas as mudanças que vêm com o passar dos anos. Sem tabus".

A veterana ainda apontou que irá trazer experiências e aprendizados para toda a vida. "São conversas reais, necessárias, cheias de aprendizados. Porque, depois dos 50, a vida continua trazendo descobertas, e queremos incentivar novos diálogos que inspirem todos".