Tiktoker é morto a tiros durante transmissão ao vivo

Jabari Johnson, conhecido como "Baba Skeng", foi assassinado durante uma transmissão ao vivo com outro tiktoker. As informações foram publicadas pelo jornal Daily Mail.

O que aconteceu

Crime aconteceu na segunda-feira, dia 28 de abril, na Jamaica. Imagens mostram Johnson rindo e conversando com um amigo momentos antes do ataque. Ele tinha apenas 25 anos, segundo a imprensa internacional.

Atirador, que estava mascarado, aproximou-se do influenciador e atirou à queima-roupa. O rapaz foi atingido várias vezes na cabeça e na parte superior do corpo e caiu no chão.

Morte foi confirmada no local. Ele era filho do astro do reggae Jah Mason, que confirmou a morte do filho, mas se recusou a fazer mais comentários. A polícia de St. Andrew North abriu uma investigação.