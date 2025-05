Pais de atriz, que morreu aos 11 anos, fazem homenagem: 'Cuide da gente'

Os pais da atriz mirim Millena Brandão prestaram uma homenagem à filha, que morreu na última sexta-feira, aos 11 anos, após 12 paradas cardíacas.

O que aconteceu

Em uma publicação feita no Instagram de Thays Brandão e Luiz Mourão, pais da atriz mirim, eles compartilharam um vídeo com algumas fotos de Millena. "Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas minha menina, que você cuide da gente nos protegendo de todo mau", escreveu a mãe na legenda.

A morte cerebral da atriz mirim, conhecida por fazer parte da novela "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT), foi confirmada pelos médicos às 16h55 da última sexta-feira. Ela estava internada desde terça-feira passada no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, com suspeita de dengue.

A família de Millena ainda deve analisar se o caso teve negligência médica, de acordo com apuração de Splash. A reportagem conversou com amigos dos familiares durante o velório da artista, mas os pais só se manifestarão sobre o assunto após todos os registros e atendimentos serem devidamente verificados.

Morte de Millena Brandão

Millena foi a um hospital pela primeira vez no dia 28 de abril, quando recebeu o diagnóstico de dengue e foi mandada para casa. Com fortes dores de cabeça persistindo mesmo após a medicação, a atriz mirim foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Grajaú, no dia seguinte. De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Geral do Grajaú, onde realizou exames e foi internada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que será aberta uma sindicância para apurar como foi atendimento na UPA Dona Maria Antonieta. Em nota oficial, foi informado que um teste de dengue foi realizado no dia 28 de abril, e o resultado foi negativo — confirmando ser o primeiro local em que Millena foi atendida.

Pais de Millena ainda não sabem qual foi a causa oficial da morte da atriz. O corpo da criança foi liberado pelo IML na manhã de ontem. Splash entrou em contato com a instituição, que não passou informações sobre a realização de autópsia. A reportagem também buscou contato com o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) da USP, mas não obteve retorno.

Médicos suspeitaram da existência de um tumor cerebral após realização de exame. Foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz mirim durante a internação. Porém, a equipe médica não confirmou oficialmente se tratar de um tumor ou de um cisto — e nem confirmou se este fator causou a morte de Millena.