Apresentador do Fofocalizando abandona programa após passar mal ao vivo

Gabriel Cartolano, 33, apresentador do programa Fofocalizando, precisou deixar o programa ao vivo de hoje para receber atendimento médico.

O que aconteceu

O apresentador sumiu repentinamente nesta segunda-feira após um dos intervalos comerciais da atração. Assim que o programa retornou, Léo Dias explicou que Cartolano precisou se ausentar para receber atendimento médico.

Gabriel sentiu fortes dores no estômago e foi encaminhado para o ambulatório do SBT. "Primeiro [eu preciso] explicar. O nosso amigo, o Gabriel Cartolano, ele não está se sentindo bem. Ele foi para o ambulatório aqui do SBT. Vai dar tudo certo", garantiu Léo Dias.

Gabi Cabrini ainda acrescentou que o colega estava sentindo dores desde ontem à noite. "O Gabis é tão profissional, que ele estava com dor de estômago desde ontem à noite, mas ele é tão profissional, que ele resolveu vir mesmo assim", afirmou a jornalista, que ainda garantiu que está em contato com ele.