Saryne: Briga de Cauã e Bella Campos contribuiu para química em Vale Tudo

O início do remake de Vale Tudo foi marcado por uma suposta briga entre os protagonistas Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores. Apesar dos rumores, o clima entre eles parece ser pacífico. Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o possível fim do climão entre os colegas de elenco no Central Splash.

Chico acredita que, mesmo com a suposta treta, eles têm entregado uma química interessante para a trama. Inclusive, o colunista do UOL cravou que Maria de Fátima e César Ribeiro são o melhor casal de Vale Tudo. Bárbara Saryne concorda.

Eu estou achando, inclusive, as cenas dos dois incríveis. (...) Eu estou achando os dois ótimos juntos. O Cauã eu acho muito do canastrão a maior parte do tempo, mas juntos fazem cenas muito boas.

Chico Barney

Eles têm aquela coisa de amor e ódio, os personagens. Eu achei até que contribui, não sei se pela treta ou se pela interpretação deles.

Bárbara Saryne

