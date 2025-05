Ex de irmão de Anitta se manifesta após rapaz ser visto com Bruna Griphao

A influenciadora Júlia Guerra, ex-namorada de Renan Machado, irmão de Anitta, usou as redes sociais para publicar indiretas logo após o ex ser visto em clima de romance com a atriz Bruna Griphao na área VIP do show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Júlia fez uma publicação em tom reflexivo, interpretada por muitos como uma indireta ao ex e sua possível nova relação com Bruna. "Acho que me curei demais, não suporto mais nada de ninguém", escreveu a influenciadora. Em outra parte da postagem, ela criticou pessoas que surgem na vida dos outros apenas para causar perturbações.

Dias antes, a gaúcha já havia feito um desabafo sobre o término. "Entrei nos seguidores dele, só tinha guria do job, interesseira, patricinha, daquelas que viajam com o dinheiro dos outros. Eu: do corre total, zero frescura, pago minhas contas, não dependo de ninguém". A publicação rendeu apoio de amigas de Júlia, com uma delas dizendo que ela "apenas abriu espaço para outra pessoa chegar", comentário que recebeu uma curtida da influenciadora.