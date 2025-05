Gerard Butler e elenco de 'Como Treinar o Seu Dragão' vêm ao Brasil para divulgar filme

O Brasil será uma das paradas da turnê promocional da adaptação em live-action da animação Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks. Entre os dias 24 e 28 de maio, parte do elenco e o diretor do novo filme estarão em São Paulo para divulgar a produção, que estreia nos cinemas brasileiros em 12 de junho.

A visita contará com a presença de Gerard Butler, que interpreta o chefe Stoico; Mason Thames, escalado para viver o protagonista Soluço; Nico Parker, no papel de Astrid; e o diretor Dean DeBlois, responsável também pela trilogia original. O grupo participa de compromissos com a imprensa e fãs, em uma campanha promovida pela Universal Pictures.

Inspirado nos livros da britânica Cressida Cowell, Como Treinar o Seu Dragão acompanha a história de Soluço, um jovem viking que desafia a tradição de sua vila ao formar uma improvável amizade com um dragão - o Fúria da Noite chamado Banguela. A nova versão adapta os eventos do primeiro filme, agora com atores em cena e nova abordagem visual.

Dean DeBlois, que também dirigiu os três longas anteriores da animação, assume a direção e promete manter o tom e os elementos centrais da narrativa.

Além dos nomes já confirmados no Brasil, o elenco do live-action conta ainda com Nick Frost como Bocão, Julian Dennison como Perna-de-Peixe, Gabriel Howell como Melequento, Harry Trevaldwyn como Cabeça Dura e Bronwyn James como Cabeçaquente.