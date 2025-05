Clarice e Bia se mudam para lugares inusitados em 'Garota do Momento'

Nesta segunda-feira (5), em "Garota do Momento" (Globo), Clarice revela a Beto e Beatriz que foi Juliano quem tirou a vida de Valéria. Em seguida, Beatriz convence a mãe biológica a deixar a mansão dos Alencar e Clarice afirma a Zélia que se mudará para a pensão de Iolanda.

Neste mesmo dia, Juliano descobre que Bia se mudará para a casa de Beto após os jovens se casarem.

Bia (Maisa) e Juliano (Fábio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Beto se casa com Bia no hospital. Ronaldo conhece Camila. Clarice agradece o apoio de Gregório na recuperação de sua memória. Jacira convida Alfonso para ir a sua casa. Celeste sofre com o preconceito das amigas ao descobrirem sua gravidez. Alfonso se encanta com Teresa.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.