Chico sobre Power Couple: Reality show não pode ficar na mão do público

A nova temporada do Power Couple começou movimentada, com uma novidade: a Record passou a investir em uma edição especial do reality aos domingos. Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o andamento do programa no Central Splash.

Eros e Gi venceram a primeira dinâmica do programa, e se tornaram o Casal Power, com direito a uma suíte apenas para eles. Os dois convidaram os aliados para curtir o quarto, e promoveram uma espécie de sarau.

Esse movimento, segundo Chico Barney, é bastante chato. Para o colunista do UOL, a produção poderia —e deveria intervir. Bárbara acredita que o público acabou mandando uma mensagem errada para a casa, já que os casais que mais se envolveram em conflitos foram mandados para uma DR falsa.

Precisa criar pesos e contrapesos que impeçam o público de estragar o reality show. A culpa sempre vai ser da produção do programa. O público não sabe o que quer assistir. A TV precisa evitar que o público decida alguma coisa. Por isso eu sou a favor de menos inspeção nas votações, de cada vez menos transparência. (...) Para evitar que isso fique na mão do público.

Chico Barney

