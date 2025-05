'Nosso eterno anjinho', desabafam pais de Millena Brandão após morte da atriz

Thays Brandão e Luiz Mourão, pais da atriz mirim Millena Brandão, fizeram um desabafo nas redes sociais e compartilharam uma homenagem à filha. A menina morreu na última sexta-feira, 2, após múltiplas paradas cardiorrespiratórias e um diagnóstico de tumor cerebral.

"Tem algumas pessoas que a gente gostaria que vivessem para sempre, que não fossem embora. Mas como isso não é possível, e elas se vão, a melhor forma de elas continuarem vivas é dentro da gente" começa a narração do vídeo, ilustrado por várias fotos de Millena e da família. "Nas nossas lembranças, memórias, momentos. Na saudade."

Millena precisou ser internada inicialmente devido a uma forte dor de cabeça, e foi transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA).

"Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida", afirma a nota assinada por Thiago Rizzo, gerente médico.

Ela reclamava de fortes dores de cabeça e, segundo o SBT, chegou a ser diagnosticada com dengue. Após uma piora no quadro, os médicos realizaram exames e diagnosticaram um tumor de cinco centímetros no cérebro da menina.

"Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas, minha menina. Que você cuide da gente nos protegendo de todo mal", pedem os pais na legenda da publicação.

Após a constatação da morte encefálica, diversos fãs, amigos e colegas prestaram homenagens e lamentaram nas redes sociais.

O ator Matheus Santos, conhecido como MC M10, escreveu: "Meus sentimentos à família. Muito triste. Pude conhecê-la no set de Sintonia, uma menina maravilhosa e encantadora."

Já Silvia Abravanel declarou: "Meus sentimentos à família. Que Deus a receba com muito amor, luz e paz num abraço eterno".

Millena atuou em A Infância de Romeu e Julieta, no SBT, e em Sintonia, da Netflix. Além de atriz, também era modelo e influenciadora digital, e havia feito diversos trabalhos publicitários com marcas infantis.