Met Gala 2025: como assistir e tudo o que sabemos sobre a festa da moda

O Museu Metropolitano de Arte de Nova York recebe na noite de hoje a edição 2025 do tradicional Met Gala. O evento beneficente, que arrecada fundos para o museu, é conhecido pelos ingressos com preços elevados e a presença das principais celebridades do mundo no tapete vermelho.

A chegada dos famosos desfilando looks sofisticados é a única parte com transmissão para o público. Lá dentro, os convidados prestigiam a abertura da exposição Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: alfaiataria no estilo negro, em tradução livre) e participam de um jantar.

Como assistir?

A transmissão do red carpet começa a partir das 19h (horário de Brasília) no canal do YouTube da Vogue americana. No Brasil, a transmissão é feita pelo canal a cabo E!.

Quem estará presente?

O ator Colman Domingo, o piloto de F-1 Lewis Hamilton, o jogador de basquete LeBron James e os músicos ASAP Rocky e Pharrell Williams serão os copresidentes do evento. Os outros convidados da edição não são confirmados antecipadamente. A ideia é a chegada deles ser uma surpresa.

O comitê organizador e os convidados incluem personalidades da arte, da cultura, da moda, do cinema, da música e dos esportes. Entre os organizadores estão Simone Biles, Spike Lee, Ayo Edebiri, Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe, André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie e Jeremy O. Harris.

A lista de convidados é organizada por Anna Wintour, 75, editora-chefe da Vogue América. A toda poderosa da moda já inspirou até personagem nos cinemas

Entenda o tema

O tema desse ano é voltado para evolução da moda negra. Inspirado no livro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", de Monica L. Miller, de 2009. A obra da pesquisadora aborda o dandismo negro, movimento estético e cultural de afirmação e resistência de identidades negras, especialmente nas diásporas da Europa e dos Estados Unidos.

O dress code é "Tailored for You" (feito sob medida para você). O código libera os convidados para fazerem as próprias interpretações do tema.