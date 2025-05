Morte de atriz mirim brasileira de 11 anos repercute internacionalmente

A morte de Millena Brandão, conhecida por atuar em "Sintonia" (Netflix) e na novela "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT), se tornou assunto em portais de notícia internacionais.

O que aconteceu

A atriz mirim teve sua morte cerebral confirmada na última sexta-feira, após sofrer 12 paradas cardíacas. As informações foram confirmadas por Thays Brandão, mãe da artista, para Splash.

Hoje pela manhã, a notícia tomou os noticiários internacionais. Veículos dos Estados Unidos e do Reino Unido relataram a morte da atriz mirim brasileira com base em portais nacionais.

Page Six destacou que ainda não se sabe a causa da morte da jovem. "A atriz mirim Millena Brandão morreu em 2 de maio após sofrer 13 ataques cardíacos, segundo relatos de diversos veículos de comunicação. Ela tinha 11 anos", escreveram na notícia.

Já o The Sun afirmou que a morte de Millena ocorreu após 21 paradas cardíacas, sem citar nenhuma fonte. "Sua mãe, Thays Brandão, havia revelado dias antes que os médicos diagnosticaram Milena com um tumor no cérebro", afirmou o veículo após afirmar que a atriz mirim morreu dois dias após ter fortes dores de cabeça.

O New York Post informou que o tumor foi notado depois que médicos suspeitaram que os sintomas da atriz poderia ser dengue. "A mãe dela, Thays Brandão, revelou que os médicos acreditavam que ela poderia ter dengue antes que exames adicionais revelassem um tumor cerebral".

O site E! News se baseou nas publicações dos pais de Millena Brandão nas redes sociais. "Millena Brandão, conhecida por seu trabalho na série da Netflix "Sintonia" morreu, seus pais Thays Brandão e Luiz Brandão confirmaram".

O TMZ também noticiou o assunto: "A atriz brasileira morreu na sexta-feira... segundo sua família. A causa oficial da morte não é clara, mas diversos veículos de comunicação relatam que ela sofreu pelo menos 13 paradas cardíacas nos dias que antecederam sua morte".

O Daily Mail fez uma reportagem completa com todas as informações sobre Millena Brandão. "Millena Brandão estreou como atriz em outubro de 2023 no SBT e já apareceu em 'A infância de Romeu e Julieta' e 'A Caverna Encantado'", mencionaram ao falar sobre a carreira da atriz mirim.

Morte de Millena Brandão

A atriz mirim de apenas 11 anos deu entrada no Hospital Geral do Grajaú no dia 29 de abril. Um dia antes, sua família procurou atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Grajaú, quando recebeu o diagnóstico de dengue e foi mandada para casa com remédios.

Com fortes dores de cabeça insistentes, Millena Brandão retornou para a UPA antes de ser encaminhada para o hospital. Após dois dias internada, a artista teve sua morte cerebral confirmada às 16h55 da última sexta-feira.

Segundo apuração de Splash, a família pretende analisar se houve alguma negligência médica. Os pais da atriz mirim só se manifestarão sobre uma suposta negligência após todos os registros e atendimentos serem devidamente verificados. Na manhã de hoje, eles registraram um boletim de ocorrência no 101º DP de São Paulo.

Pais de Millena ainda não sabem qual foi a causa oficial da morte da atriz. O corpo da criança foi liberado pelo IML na manhã de ontem. Splash entrou em contato com a instituição, que não passou informações sobre a realização de autópsia. A reportagem também buscou contato com o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) da USP, mas não obteve retorno.

Médicos suspeitaram da existência de um tumor cerebral após realização de exame. Foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz mirim durante a internação. Porém, a equipe médica não confirmou oficialmente se tratar de um tumor ou de um cisto — e nem confirmou se este fator causou a morte de Millena.

