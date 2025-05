Maria de Fátima ia parecer boazinha diante destas 5 personagens de anime

Cansada de sua vida de pobre na novela "Vale Tudo", a vilã Maria de Fátima (Bella Campos) vendeu a casa da própria mãe e usou o dinheiro para ir ao Rio de Janeiro se tornar influencer.

Avessa ao trabalho, a golpista logo percebe que o novo sonho de sua vida é se casar com um milionário, no caso Afonso Roitman (Humberto Carrão), nepobaby herdeiro de uma grande empresa.

Maria de Fátima anda causando em "Vale Tudo", mas está longe de ser a única jovem interesseira do mundo do entretenimento. Nos animes, também têm algumas dessas pérfidas garotas. Splash reuniu algumas personagens bem parecidas com a nossa "Mary de Faty".

Marie de "Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs"

Marie de 'Trapped in a Dating Sim' Imagem: Reprodução

Quem vê essa garota de aparência angelical nem imagina que ela seria capaz de vender a própria casa com família dentro e tudo. Este anime conta a história de um rapaz que morre e vai para dentro de um otome game, aqueles jogos de namoro. Mas quem realmente causa é sua irmã, a verdadeira "Maria de Fátima" da trama, que também é enviada ara esse mundo alternativo.

Em sua vida "pré-anime isekai", a jovem já tinha histórico duvidoso. Ela causou a expulsão do irmão mais velho e, indiretamente, contribuiu para sua morte ao pedir que ele terminasse o otome game em seu lugar. Já no novo mundo como Marie, ela ignora a oportunidade de se redimir e mantém a mesma personalidade manipuladora. Inclusive, ela continua a promover safadezas, como dar umas rasteiras em Olivia, a boazinha da história.

O anime de "Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs" está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda.

Chibiusa em "Sailor Moon"

Chibiusa ameaça Usagi em "Sailor Moon Crystal" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Imagine a cena: você é a Sailor Moon, tentando aproveitar um momento de descanso com seu namorado, quando cai do céu uma garota de cabelo rosa que lhe humilha e ainda beija seu crush. Essa é Chibiusa (ou Rini na versão dublada), a grande pedra no sapato de Usagi em "Sailor Moon R". Ela é, na verdade, sua filha vindo do futuro, com a missão de salvar a própria linhagem.

Tal qual Maria de Fátima, Chibiusa não tem pudor em praticar maldades —mesmo que isso prejudique a própria mãe. Em vez de vender o Palácio da Tóquio de Cristal a preço de banana, ela se alia momentaneamente com os vilões da vez, o clã Black Moon. Como isso é um anime, tudo se resolve logo e o mundo volta ao normal. A garota de cabelo rosado continua com vergonha do jeitão destrambelhado de sua mãe Usagi.

O anime de "Sailor Moon" está disponível no Prime Video, com algumas temporadas dubladas e outras legendadas. O mangá é publicado no Brasil pela editora JBC.

Yuno de "The Future Diary"

Yuno de 'The Future Diary' Imagem: Reprodução

Se existisse uma escala de amor materno, Yuno Gasai estaria no extremo oposto de um Édipo. No começo de "The Future Diary", ela parece apenas uma garota muito obcecada por Yukiteru, capaz até de matar para protegê-lo. Mas, conforme sua psicopatia se intensificar, o anime revela um passado sombrio —e a situação só piora.

Yuno foi maltratada por sua mãe tão desequilibrada quanto ela viria a se tornar —chegou até a passar fome. E, tal qual Maria de Fátima, enfrentou a própria mãe, Yuno também decidiu se rebelar. Ela trancafiou seus pais em uma gaiola, onde eles morreram de inanição. Se soubesse disso, Raquel (Taís Araujo) começaria a ver Maria de Fátima como uma excelente filha.

O anime de "The Future Diary" está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda. O mangá é lançado pela editora JBC.

Kimi Toudou de "Fruits Basket"

Kimi de 'Fruits Basket' Imagem: Reprodução

Por trás do sorriso doce, Kimi Toudou esconde uma personalidade que gera caos. No arco em que Yuji Sohma assume o comando do conselho estudantil, somos apresentados a Kimi, melhor amiga do vice-presidente. Narcisista e manipuladora, ela não mede esforços para tentar conquistar —e controlar— todos os homens ao seu redor.

Kakeru até confirma que, tal qual Maria de Fátima, Kimi adora se insinuar para rapazers comprometidos. Sua origem como vilã, no entanto, é tão rasa quanto a da personagem de "Vale Tudo". Kimi é ambiciosa porque desde pequena suas amigas diziam que ela poderia ter o que quisesse por ser bonita. No fim, é mais uma vítima do reforço positivo sem freio.

O anime de "Fruits Basket" está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legenda. O mangá é lançado pela editora JBC.

Sae Kashiwagi de "Peach Girl"

Sae de 'Peach Girl' Imagem: Reprodução

Sae é a clássica amiga falsa: inveja tudo o que Momo tem —das roupas aos romances. Ao descobrir que a amiga tem sentimentos por Toji, a vilã em potencial digna de "Malhação" arma um plano para separar o casal de estudantes e ficar com o garoto para si.

Tal qual Maria de Fátima faz de tudo para separar Solange (Alice Wegmann) de Afonso, Sae recorre aos truques mais rasteiros para afastar Momo do seu par romântico. Em uma das armações, Momo flagra Toji beijando Sae —sem saber que a talarica havia convencido o mocinho ao dizer: "Amigo, vou te ensinar como beijar a Momo". Pensando bem... esse mocinho é tão tonto que a comparação com Afonso Roitman faz sentido.

Infelizmente, o anime de "Peach Girl" não está disponível em streamings. O mangá foi parcialmente publicado pela editora Panini.