Antes de 'Dark', já existia 'Kubanacan': série e novela têm muito em comum

Escrita por Carlos Lombardi, "Kubanacan" foi ao ar em 2003, na faixa das 19h da Globo. Com complexa narrativa envolvendo espaço-tempo, é comparada a produções atuais de ficção científica, principalmente a "Dark" (2017-2020).

O que aconteceu

Novela gira em torno de Esteban (Marcos Pasquim), um pescador sem memória que chega à fictícia Santiago, na ilha de Kubanacan. No local, ele é acolhido por Marisol (Danielle Winits), com quem se casa e tem um filho.

Anos depois, Marisol foge para La Bendita, outra cidade fictícia, onde se torna amante do ditador Carlos Camacho (Humberto Martins). Ao acreditar que a esposa morreu em um furacão, Esteban parte em busca de vingança e acaba descobrindo segredos sobre sua verdadeira identidade.

Marcos Pasquim interpretou Esteban em "Kubanacan" Imagem: Reprodução/Globo

Na realidade, Esteban é Leon, filho de um homem acusado de ter destruído Kubanacan com uma bomba atômica. No entanto, ele descobre que o pai, na verdade, lutou para evitar a tragédia.

Para corrigir os erros do passado, Leon consegue viajar no tempo e retorna ao dia em que Esteban supostamente morreu. Desorientado e com perda de memória, ele desenvolve uma dupla personalidade - uma delas, sombria e violenta, conhecida como Dark Esteban. Ao longo da trama, o protagonista confronta o responsável pela bomba e presencia a destruição da ilha.

Com as constantes quebras nas leis do tempo e espaço, a narrativa surpreende por diversos motivos. Por exemplo: mostra fenômenos como neve no verão e sol à meia-noite, enquanto as diferentes personalidades de Esteban se relacionam com mulheres distintas em linhas temporais alternativas.

'Kubanacan' inspirou 'Dark'?

Em ambas as produções há viagens no tempo e looping temporal. Tanto "Kubanacan" quanto "Dark" exploram a ideia de personagens viajando no tempo para tentar corrigir erros do passado ou impedir catástrofes futuras. Em "Dark", isso acontece de forma sistemática e com base científica (buracos de minhoca, partículas de Deus, etc.). Já em "Kubanacan", Esteban descobre ser Leon e volta no tempo para impedir a explosão da ilha, ainda que seguindo uma linha mais fantasiosa e tropical.

Cena da série 'Dark' Imagem: Reprodução

As duas também exploram identidades múltiplas e versões alternativas. Ambas as obras mostram protagonistas com identidades fragmentadas. Em "Dark", é possível ver diferentes versões do mesmo personagem em idades e momentos distintos (como o Jonas jovem, adulto e velho). Em "Kubanacan", Esteban sofre de amnésia, descobre outra identidade (Leon) e ainda desenvolve uma segunda personalidade, o "Dark Esteban", com comportamento agressivo e sombrio, lembrando o Jonas sombrio de "Dark".

Destino cíclico e sensação de "nada faz sentido". Em "Dark", o tempo é um ciclo: os eventos se repetem e os personagens estão presos em uma espiral temporal. Em "Kubanacan", o espaço-tempo literalmente colapsa: acontece de nevar no verão, fazer sol à meia-noite e a realidade vira uma bagunça. Isso cria o mesmo efeito de "confusão temporal" que marcou a série da Netflix.

Esteban (Marcos Pasquim) em 'Kubanacan' e Jonas (Louis Hofmann) em 'Dark' Imagem: Divulgação

Mistério e revelações progressivas. Ambas as histórias vão soltando pistas aos poucos. "Kubanacan" começa como uma novela tropical, mas logo se revela uma trama cheia de reviravoltas, teorias e revelações bombásticas. "Dark" também começa como um drama familiar e evolui para uma narrativa complexa com árvores genealógicas malucas e paradoxos temporais.

Pautas filosóficas e existenciais. Apesar do tom mais leve por ser uma novela das 19h, Kubanacan também levanta questões sobre destino, identidade e livre-arbítrio, que são temas centrais em "Dark".

"Kubanacan" está disponível para assinantes do Globoplay. Já as três temporadas de "Dark" podem ser assistidas na Netflix.