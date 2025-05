Leticia Spiller posa nua em banheira após tratamento com vinhos em Portugal

Colaboração para Splash, no Rio

Leticia Spiller balançou as redes sociais ao compartilhar com os seguidores vídeo relaxando em uma banheira. A atriz estava completamente nua.

O que aconteceu

A artista está passando uns dias em Peso da Régua, cidade portuguesa conhecida pelas belas paisagens naturais e tradição vinícola. A publicação foi feita hoje, revelando um momento de puro bem-estar em meio à natureza.

Além de aproveitar a vista deslumbrante, Leticia revelou ter feito um tratamento de vinoterapia. A técnica utiliza elementos derivados da uva e do vinho, como o tinto, em rituais de beleza e relaxamento. "Recebi um tratamento de vinoterapia; excelente desintoxicante, relaxante e tonificante, entre outras propriedades da uva e do vinho. Iniciamos com uma esfoliação, em seguida um banho de imersão e por último uma massagem. Depois é só relaxar!", escreveu a atriz na legenda.

No vídeo, ela aparece desfrutando da banheira em topless, transmitindo uma atmosfera de leveza e conexão com o ambiente. Nos comentários, o público reagiu com entusiasmo e carinho: "Simplesmente maravilhosa", elogiou uma fã. "Isso não é pra pobres mortais como eu. Quem pode, pode", brincou outra.