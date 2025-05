J.K. Rowling reage a pedidos de demissão de Paapa Essiedu, escalado em série de 'Harry Potter'

Semanas depois de ser anunciado como Severus Snape na série de Harry Potter, Paapa Essiedu foi alvo de críticas dos fãs de J.K. Rowling, criadora da franquia, após assinar uma petição de vários atores e cineastas que pede que estúdios e imprensa se comprometam a defender a comunidade transgênero. Nas redes sociais, usuários têm pedido que a autora, creditada como produtora da nova adaptação da HBO, demitisse Essiedu. Em sua conta no X, antigo Twitter, Rowling disse que não tem autoridade para dispensar membros do elenco e que, mesmo se tivesse, não o faria.

"Não tenho o poder de demitir um ator da série e não o faria se tivesse. Não acredito em tirar o trabalho ou o sustento de alguém porque eles têm crenças protegidas legalmente que diferem das minhas", escreveu a autora.

Rowling e a franquia Harry Potter têm sido muito criticados nos últimos anos por causa das declarações transfóbicas da autora e seu apoio financeiro a grupos políticos que defendem a cassação dos direitos de pessoas transgênero no Reino Unido. Famosos como Pedro Pascal (The Last of Us) e Nicola Coughlan (Bridgerton) se pronunciaram contra a escritora e a franquia nas últimas semanas.

Além de Essiedu, o elenco da nova série de Harry Potter conta com John Lithgow, Nick Frost, Janet McTeer, Paul Whitehouse e Luke Thallon. A estreia está prevista para 2026.