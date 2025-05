'Coisa mais fofa': Sofia de 'Dona de Mim' contracena com sapo de verdade?

Elis Cabral, 7, que interpreta Sofia em "Dona de Mim" (Globo), tem um "amigo" bem inusitado na trama: um sapo. Após várias perguntas se o anfíbio é de verdade, ela respondeu com vídeo de seu primeiro encontro com ele.

O que aconteceu

A atriz mirim contracena e chega a manusear o sapo usado para pregar peças em suas babás. "Me perguntaram muito se o Fofito (sapo) era de verdade e se eu não fiquei com medo. Ele é a coisa mais fofaaaaa!", afirma ela nas redes sociais.

No primeiro encontro dos dois, Elis mostrou que não tinha medo do anfíbio, como expôs em vídeo. Primeiro ela passou a mão para ver a textura do sapo, mas logo já o pegou nas mãos: "ele é molinho", afirma ela, entre gritinhos toda vez que Fofito pula.

Sofia não terá uma semana fácil nos novos episódios de "Dona de Mim". A menina terá que se despedir de Leona (Clara Moneke), após a babá ser demitida por Abel (Tony Ramos) após a última pegadinha da filha caçula com a ajuda de Leo e Davi (Rafa Vitti).