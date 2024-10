Esposa de Dilsinho espera segundo filho do cantor

Dilsinho, 32, será pai pela segunda vez. Sua esposa, Beatriz Ferraz, está novamente grávida.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela assessoria do cantor, que em breve deve falar publicamente sobre o assunto. Segundo o portal Leo Dias, Beatriz já se encontra em Orlando para comprar o enxoval do bebê.

O casal já é pai de Bella, que completou 3 anos em julho. Eles começaram a namorar em 2010 e, após algumas idas e vindas, ficaram noivos em abril de 2018, vindo a se casar em outubro do mesmo ano.

Dilsinho atualmente tem suas atenções voltadas para seu novo álbum, "Pagode do Diferentão 2". Ele está finalizando as faixas do projeto, que será gravado no Rio de Janeiro, na primeira semana de novembro, e contará com várias participações especiais.