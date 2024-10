Quem vai para a próxima roça? Veja as apostas de Chico e Bárbara

No Central Splash desta segunda-feira (21), Chico Barney e Bárbara Saryne deram seus palpites sobre como será formada a 5ª roça de A Fazenda 16 (Record). "Grupinho está de olho na Flor e na Camila, eles tão bem incomodados com ela. Mas também estão com raiva do Gui", analisa a comentarista.

Ela lembra que como o ator de Carrossel venceu o Poder de Fogo essa semana, talvez consiga escapar da berlinda e foco ficar nas peoas. Chico questiona se as plaquinhas distribuídas por Suelen podem piorar a situação de Flora e Camila. No programa Hora do Faro (Record) a ex-peoa deu placas negativas para as amigas do programa, o que chocou bastante os participantes confinados. "Foram umas plaquinhas bem pesadas, né? Eles levaram muito a ferro e fogo as placas, fico com a impressão que tenha uma influência nessa roça."

"Total, o Zé e o Zaac já se incomodavam com o jogo da Camila e da Flora, ai quando vem as plaquinhas negativa da Suelen é um incentivo", diz Bárbara. Ela lembra que Love disse que agora que eles receberam essa resposta negativa, era o momento certo de votar nas duas.

"Ela chamou a Camila de traidora, desleal. Uma das duas acho que vai", finaliza Chico.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 45322 votos 0,77% Albert Bressan 1,15% Babi Muniz 3,49% Camila Moura 0,09% Fernanda Campos 0,06% Fernando Presto 0,30% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,30% Gui Vieira 0,60% Gilsão 0,70% Gizelly Bicalho 3,38% Juninho Bill 1,13% Júlia Simoura 0,98% Luana Targino 24,55% Sacha Bali 9,11% Sidney Sampaio 12,13% Vanessa Carvalho 1,85% Yuri Bonotto 2,13% Zaac 37,25% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 45322 votos

