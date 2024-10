Namorada entrega segredo do jogador Rodrygo: 'Não toma banho'

Bruna Rotta, 26, revelou a seus seguidores das redes sociais que seu namorado, Rodrygo, 23, não gosta de tomar banho.

O que aconteceu

A influenciadora digital entregou o 'segredo' do amado ao postar sobre a trend 'o destino brinca com as pessoas'. "Nunca vou namorar um cara que não toma banho", disparou ela nos stories de seu Instagram, deixando claro que "pagou a língua" ao se relacionar com Rodrygo.

Bruna publicou também uma foto aos beijos com o jogador e contou que ele não gosta que ela poste registros de momentos assim entre eles. "Eu amo essa [foto], mas ele tem pavor porque diz que 'tira a moral do cara postar foto assim'", explicou, cobrindo o rosto do namorado com um emoji.

Rodrygo assumiu namoro com Bruna no final de setembro, ao comentar uma foto da influencer. O romance vai tão bem que, em junho, a influenciadora se mudou para a Espanha, onde o craque joga pelo Real Madrid.

Imagem: Reprodução/Instagram