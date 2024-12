Saryne: Record fechou brechas e agiu certo após vídeo suspeito em A Fazenda

A Record fechou brechas e agiu de forma correta após a polêmica envolvendo o vídeo suspeito do reality A Fazenda, opinou a apresentadora Bárbara Saryne no Central Splash desta quinta-feira (12).

Acho que a edição foi muito correta, acertou nessa linha do tempo. E ontem eu comentei que muitas vezes as pessoas fazem acusações à Record, porque a Record dá brecha.

A Record às vezes não mostra tudo certinho, dá muito tempo para as pessoas ficarem nessa, criticando e tal.

Então, dá muita brecha, mas acho que ontem eles fecharam todas as brechas e ficou claro que a decisão foi acertada.

Bárbara Saryne

A análise tem relação com um momento da formação da última Roça que repercutiu nas redes sociais e causou revolta entre o público. Nas imagens, Vanessa aparece conversando com Gilsão e, supostamente, ela teria dado uma dica sobre o poder que colocou cinco pessoas na berlinda.

O comentarista Gabriel Perline apurou que a Record buscou todos os ângulos e fez leitura labial para apresentar uma linha do tempo ao público do programa na noite de quarta-feira (11).

Foi importantíssimo a Record colocar essa linha do tempo, inclusive com a fala da Galisteu, com todos os detalhes, para o pessoal de casa ver que, naquele momento, a calma que ela pediu ali não tinha relação com as surpresas que viriam na formação da Roça.

Gabriel Perline

