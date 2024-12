Leão: Absurdo e assustador o SBT apoiar violência na abertura de Datena

A abertura do novo programa de Luiz Datena no SBT, que mostrava uma cadeira sendo arremessada, é assustadora e um verdadeiro absurdo, destacou o colunista Leão Lobo na edição desta quinta-feira (12) do Splash Show.

Acho acertada [a decisão do SBT de mudar a abertura], porque você elogiar um ato de violência é um absurdo. Uma emissora assinar embaixo um ato de violência é um absurdo. Alguém se tocou, talvez até a gente tenha falado aqui ontem e eles tenham se tocado e tiraram. Mas é um absurdo.

Só de alguém pensar que pudesse ser bom isso, já é assustador. Porque como é que você vai elogiar um ato de violência? E é uma emissora de televisão que tem uma credibilidade, que tinha que ter respeito pelo telespectador. Então você botar aquilo como se fosse uma graça... Não era uma graça.

A Band, inclusive, o Datena sabia, que se ele voltasse para a Band, só seria pelo entretenimento, porque depois do que ele fez, ele perdeu a credibilidade como jornalista. Agora, o SBT quis levá-lo para lá, já acho esquisito, para fazer jornalismo. Poderiam levá-lo também para o entretenimento, mas levaram para o jornalismo, então já é uma coisa esquisita. Ainda você reforçar um ato de violência que ele teve, aí é demais.

Realmente, é a palhaçada da palhaçada. Já chegava que tinha aquele menino que fazia o telejornal que não era jornalista, que não era formado, tinha 18 anos. Tem uma série de coisas que o SBT faz que são inconcebíveis, né? Essa aí foi uma delas, botar essa cadeirada no ar foi demais.

Leão Lobo, colunista

Na noite desta terça-feira (10), o SBT fez referência à cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal durante um debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, na abertura do programa Tá na Hora.

