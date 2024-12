'Caí na besteira': os famosos que já admitiram uso de Ozempic

Vários famosos já admitiram uso de ozempic, um remédio indicado para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade. É fundamental ter orientação médica para usar o medicamento, que pode causar efeitos colaterais como náuseas, constipação e diarreia.

Veja quem já contou ter usado o remédio:

Luiza Possi

Luiza Possi Imagem: Divulgação

Luiza disse que a medicação a ajudou perder peso após as gestações. "Engordei mais de 25 kg nas duas. O remédio, junto com a eletroestimulação, exercícios e uma dieta mais proteica, me ajudaram demais", disse em entrevista à Quem.

Wesley Safadão

Wesley Safadão Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Safadão tomou Monjauro, remédio semelhante ao Ozempic, e reclamou dos efeitos apesar de ter perdido 3 kg. "Também não como, não vivo, é só deitado. Tento treinar e não consigo direito, sem forças, não é fácil não".

Jojo Todynho

Jojo Todynho Imagem: Roberto Filho / Brazil News

No ano passado, a cantora mostrou a caneta de Ozempic, e disse que tomava o remédio duas vezes na semana.

Zé Felipe

Zé Felipe no palco do Salve o Sul Imagem: Van Campos/AgNews

O cantor disse que utilizou o remédio porque estava com uma "barriguinha". "Se você põe uma roupa larga não aparece, mas quando você tira fica aquele 'lobózinho'. Aí eu falei: 'ah, quer saber, vou tomar um Ozempic'", contou em entrevista ao Podpah.

Dayanne Bezerra

Dayanne Bezerra Imagem: Reprodução/Twitter

A irmã de Deolane Bezerra admitiu o uso e também que se arrependeu. "Fui no médico agora, que eu queria pôr silicone na bunda e passar o Renuvion (tratamento de flacidez de pele) porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", lamentou nos Stories do Instagram.

Eu estou tão triste, vocês não têm noção. Como uma pessoa quer emagrecer para ficar bonita, e fica feia? Estou feia.

Karoline Lima

Karoline Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline Lima revelou que fez uso de Ozempic após receber comentários negativos sobre seu corpo. Ela definiu o uso do medicamento como "besteira".