Crime em 'Volta por Cima': Tati paga muito caro por ficar do lado de Osmar

A proximidade entre Tati (Bia Santana) e Osmar (Milhem Cortaz) não vai acabar bem em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Osmar mexerá com a gangue de Gerson (Enrique Díaz) e vai pagar caro por isso. O contraventor vai pedir uma relação dos horários dos compromissos de Tati, indicando que fará mal à menina.

Sem noção, Osmar decide provocar Gerson colocando máquinas de jogo no território do mafioso. Essa será a gota d'água para o primo de Marco (Guilherme Weber), que decide se vingar.

Gerson manda seus capangas sequestrarem Tati, que terá acabado de brigar com Madá (Jessica Ellen). Após uma desavença com a irmã, a jovem sai de casa e faz as malas para morar com Osmar.

Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Enquanto Osmar vai tentar se reconciliar com Madá, Tati é sequestrada pelos comparsas de Gerson. O crime será destrinchado no capítulo do dia 21 de dezembro, quando todos estarão em uma festa e perceberão a falta da menina.

Osmar receberá os fones de Tati pelos Correios e avisará Madá. A partir daí uma nova reviravolta acontece.