Chiquinho Scarpa reclama da geração Z: 'Ninguém quer trabalhar'

Chiquinho Scarpa, 73, descartou a possibilidade de ter herdeiros e criticou a geração Z.

O que aconteceu

O socialite afirma que não terá filhos pois a geração Z não quer trabalhar. "O mundo não está mais preparado para receber uma criança. "Os filhos dos meus amigos, ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, eu não sei onde essa juventude Z vai parar, porque é difícil inclusive no trabalho: você pegar uma pessoa de 20 anos e colocar uma pessoa de 50 não funciona. Então, é uma coisa lamentavelmente. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, ninguém quer trabalhar", disse no programa Sensacional (RedeTV!), apresentado por Daniela Albuquerque.

Chiquinho Scarpa abre detalhes sobre sua rotina e surpreende ao compartilhar que, apesar de nunca ter ido ao mercado, tem boas memórias da época em que ia à feira com os amigos. "A gente saía à noite, todo mundo de porre, no quarteirão de casa a gente sentava e tomava um caldo de cana com vodka e comia aquele 'pastelzão' grande. Era uma delícia".

Conhecido por sua vida luxuosa, o famoso é dono de uma fortuna milionária, herdada pelo avô paterno Nicolau Scarpa. Além do patrimônio, o título de 'conde' também foi transmitido pelo avô, benefício concedido há décadas pela Igreja Católica.