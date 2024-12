Saiba por onde anda a jovem que ficou famosa com o meme 'Luiza no Canadá'

Luiza Rabello — que ficou famosa em 2012, com o meme 'Luiza no Canadá' — está esperando o segundo filho.

O que aconteceu

Hoje com 29 anos, a jovem virou dentista, voltou ao Brasil e vive em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com o jornal Extra, ela está casada desde 2021 com o empresário David Lira.

Luiza já é mãe de um menino, José Pedro, 2, e está grávida pela segunda vez, de uma garotinha. A jovem considera esta nova gravidez a realização de um sonho, já que há pouco tempo passou por uma gestação que não foi adiante.

O meme que a lançou à fama surgiu graças a uma frase de seu pai, o jornalista Gerardo Rabello, em um comercial imobiliário. "Fiz questão de reunir toda a minha família, menos a Luiza, que está no Canadá", declarou ele, no vídeo que viralizou. Luiza chegou a fazer publicidades por conta do sucesso do meme.